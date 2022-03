Fußball : Nico Roth trifft aus allen Lagen und führt Gonzerath zum Kantersieg

Monzelfeld Traumstart für Fußball- A-Ligist SV Gonzerath: Die Mannschaft von Trainer Kevin Greweling siegt im ersten Spiel nach der Winterpause mit 6:2 beim Nachbarn FV Hunsrückhöhe Morbach/Monzelfeld II. Einem Akteur gelingen dabei gleich vier Treffer.

Während die zweite Mannschaft der Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach/Monzelfeld nach der 2:6-Derbyklatsche weiterhin in akuter Abstiegsgefahr schwebt, festigte Nachbar SV Gonzerath seinen Platz in den Top fünf des Klassements. An der Niederlage der Gastgeber konnten auch Marcel Schultheis, Lukas Servatius und Max Heckler nichts ändern: Die Akteure der Morbacher Rheinlandligamannschaft (deren Partie in Bitburg am Samstag coronabedingt ausgefallen war) hatten im Team von Trainer Olaf Wagner ausgeholfen. Somit blieb die FVH II auch im vierten Spiel in Folge ohne Sieg. Gonzerath hatte sich nach dem 1:1 im Hinspiel einiges vorgenommen und bot in der ersten Halbzeit Expressfußball vom Feinsten. Dabei überragte Nico Roth einmal mehr: Nach 17 Minuten verlud der 24-Jährige Torwart Lukas Braun per Elfmeter, nachdem er selbst gefoult worden war. Die Hausherren hielten dagegen und hätten nach 26 Minuten ausgleichen können, als der Ball nach einem Pfostenkracher von Peter Coen bei Servatius landete, dieser aber einen halben Meter im Abseits stand. Fast im Gegenzug das 0:2: Ein Schnittstellenpass von Kapitän David Mettler erreichte Nico Roth, und der überlistete Braun mit einem kurzen, schnellen Dribbling (28.). In der 37. Minute hatte Morbachs Anthony Pizzuti den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch seinen Schlenzer vor dem leeren Tor blockte Robert Engel im letzten Moment ab.