Morbach/Monzelfeld : Hunsrücker wollen im Finale nicht nur „Guten Abend“ sagen

Groß war der Morbacher Jubel nach dem Finaneinzug. Heute ist es soweit: Die Hunsrücker gastieren in Koblenz. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Morbach/Monzelfeld Fußball-Rheinlandpokal: Rheinlandligist Morbach und Regionalligist RW Koblenz stehen sich heute im Endspiel des Nachhol-Wettbewerbs der alten Saison gegenüber.

92 Jahre gibt es jetzt den SV Morbach, gut ein Jahr lang existiert die Fußballvereinigung Hunsrückhöhe (FV) Morbach. „Der Einzug ins Rheinlandpokal-Endspiel ist da schon ein absoluter Höhepunkt“, bekennt Georg Schuh. Der Sportliche Leiter der FVH – 2020 fusionierten die Fußballabteilungen der Sportvereine aus Morbach und Monzelfeld – hat so auch einiges an Euphorie vor dem Duell mit Regionalligist FC Rot-Weiß Koblenz (heute, Mittwoch, 19 Uhr, Stadion Oberwerth in Koblenz) ausgemacht. Rund 130 Anhänger wollen das Rheinlandligateam von Trainer Thorsten Haubst ans Deutsche Eck begleiten. Die Chancen, den Wettbewerb aus der vergangenen (Corona-)Saison zu gewinnen, sehen sie im Lager der Hunsrücker realistisch. „Koblenz spielt zwei Klassen höher und ist eindeutig der Favorit“, betont Schuh. Aber nach Koblenz fahre man „gewiss nicht nur, um ‚guten Abend‘ zu sagen“.