Fußball-Rheinlandliga : Morbach will den Pokal-Schwung nutzen

In einem von beiden intensiv geführten Duell setzte sich Rheinlandligist FV Hunsrückhöhe Morbach am Mittwochabend mit 4:2 (1:1) beim Bezirksligisten SG Saartal Schoden durch und tritt nun am kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr, in der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals beim Trier-Saarburger B-Ligisten SG Riol an. Dabei ging der Gast vor 250 Zuschauern bereits nach drei Minuten in Führung: Im Anschluss an einen Frei­stoß von Maurice Wrusch aus halblinker Position war Lorenz Schmitt zur Stelle (3.). Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Ausgehend von Christoph Anton in der Zentrale kam der Ball auf links zu Dominik Lorth. Dessen Flanke verwertete Kim Schu zum Ausgleich (14.). Morbach tat über weite Strecken der ersten Hälfte zu wenig, kam aber mit mehr Elan aus der Kabine. Gut herausgespielt war das 1:2 nach knapp einer Stunde: Marius Kneppel traf nach Flanke von Lukas Servatius – und das knallhart und aus kurzer Entfernung in den Winkel (57.). Doch auch hier ließ die Antwort nicht lange auf sich warten. Schu passte von der Grundlinie zurück auf Leo Gombert, und der markierte das 2:2 (64.). Am Ende hatte Morbach mehr zuzusetzen und schlug in der Nachspielzeit zunächst durch Sebastian Schell (90.+3.) und dann durch Wrusch, der einen an ihm verwirkten Strafstoß verwandelte (90.+5), noch zwei Mal zu.

