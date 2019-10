Turnen : Morbacher Turnerin belegt 13. Platz bei Mehrkampf-DM

Turnerin Gina Laudes vom TV Morbach belegte bei der DM im Deutschen Achtkampf den 13. Platz in der Altersklasse U 20. Foto: Christine Wirz

Eutin Mit Gina Laudes war der TV Morbach wieder mit einer Turnerin bei der DM im Deutschen Achtkampf in Schleswig-Holstein vertreten. Die 18-Jährige belegte den 13. Platz.

Trotz Erkältung konnte Laudes nach den vier Turn-Übungen im Sprung, am Stufenbarren, Schwebebalken und im Bodenturnen in zwei der vier leichtathletischen Disziplinen des Achtkampfs sogar persönliche Bestleistungen aufstellen. Nach 14,59 Sekunden über 100 Meter und 4,38 Meter im Weitsprung flog ihre Vier-Kilogramm-Kugel mit 7,07 Metern so weit wie noch nie. Auch der ein Kilogramm schwere Schleuderball landete bei der Bestweite von 33,71 Metern.