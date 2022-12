Turnen : Morbacher Turnerinnen gewinnen Landestitel

Grünstadt Jill Kimmling und Sophia Künzer gewinnen nach zweijähriger Pause wieder den Rheinland-Pfalz-Titel. U-15-Nachwuchs-Team des KTV Nahetal-Niederwörresbach mit Turnerinnen des TV Morbach wird Vizemeister.

(teu) Spät, aber erfolgreich konnten Jill Kimmling und Sophia Künzer mit dem Team des KTV Nahetal-Niederwörresbach ihren 2019 errungenen Rheinland-Pfalz-Meistertitel verteidigen. Nachdem die Landesmeisterschaft zweimal in Folge ausgefallen war, setzte sich das Team vom Stützpunkt Niederwörresbach mit den beiden Turnerinnen vom TV Morbach am vergangenen Wochenende in Grünstadt wieder im Spitzensport-Wettkampf der Leistungsklasse eins durch.

Sophia Künzer konnte zum Sieg des Teams wichtige Punkte am Stufenbarren und Schwebebalken beitragen. Jill Kimmling zeigte zwar sowohl an diesen beiden Geräten als auch beim Sprung und im Bodenturnen ein fehlerfreies Programm, kam aber nicht in die Mannschaftswertung. Der Grund: Die Übungen der 18-Jährigen wiesen noch nicht einen so hohen Schwierigkeitsgrad auf, wie bei anderen Turnerinnen ihrer Mannschaft. Trotzdem war Kimmlings Auftritt laut Trainerin Christiane Wirz wichtig, um dem Team Sicherheit zu bringen. „Sie bildete zwar an allen Geräten den Streichwert, was auf niedrigere Ausgangswerte zurückzuführen ist, sorgte damit aber für eine wichtige Basis, sodass ihre Mannschaftskameradinnen ihre schwierigeren Übungen gut durchbringen konnten“, so die Morbacherin. Das KTV-Team setzte sich mit 155,85 Punkten klar gegen die Coblenzer TG (147,80) durch.