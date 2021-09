Morscheid : Mit dem ersten Sieg im Rücken will Klein jetzt seinen Ex-Club ärgern

Morscheid Kreisliga B I: Nach dem 4:0 über Morbach III kann die DJK Morscheid dem Duell beim Spitzenteam SG Haag gelassener entgegen sehen. Für den Trainer ist’s ein besonderes Spiel

„In der ersten Hälfte haben wir noch ähnlich agiert wie Morbach, nämlich mit vielen langen Bällen“, berichtet Klein. Mehr Ruhe und Ordnung kam dann in den zweiten 45 Minuten ins Spiel seiner Elf: „Unser Führungstor durch André Schuh war der Dosenöffner.“ Dennis Wirz, der sogar doppelt traf, und Marlon Korb schraubten das Ergebnis in die Höhe. Spielerisch kamen die Gastgeber im Laufe der Partie immer besser zurecht und zeigten, welches Potenzial in ihnen schlummert. Nahe dran an einem Punktgewinn war die DJK bereits am zweiten Spieltag. Trotz zweier Ampelkarten und damit in doppelter Unterzahl lag man im Duell beim FC Peterswald-Löffelscheid mit 1:0 in Front, gab das Spiel dann aber in den Schlussminuten noch aus der Hand und verlor mit 1:2.