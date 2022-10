Rudern : Mosel-Ruderer bieten Großvereinen Paroli

Der Nachwuchs des Bernkasteler RV wie hier der Mädchen-Doppelvierer mit Janna Friedrich, Greta Pohl, Elena Schweisthal, Amelie Offer (von links) und Marla Kipp an den Steuerseilen bei ihrem Sieg ließ in der Jugendpokalwertung der Südwestdeutschen Meisterschaften in Trier alle anderen rheinland-pfälzischen und saarländischen Vereine hinter sich. Foto: Holger Teusch

Trier Der Bernkasteler RV gewinnt Nachwuchswertung bei den Südwestdeutschen Meisterschaften in Trier und der Ausrichterverein RV Treviris belegte in der Gesamtwertung den zweiten Platz.

Trotz Dauerregen und widrigsten Bedingungen Ruder-Landestrainer Benedikt Schwarz zieht ein positives Fazit der Südwestdeutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende in Trier: „Gerade bei den Einern und Zweiern gab es große Felder und eine breite Spitze“, freut sich der am Stützpunkt Trier beschäftigte Coach. Die zweitägigen Titelkämpfe der rheinland-pfälzischen und saarländischen Ruderer haben gezeigt, dass die Basis da ist. „Wir haben ein gutes Ausgangsniveau“, bilanziert Schwarz. Von da her seien die Voraussetzungen gut. Beim jüngsten Nachwuchs gelte es nun, diesen ans nationale Niveau im Junioren-Bereich heranzuführen.