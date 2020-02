Rudern : Der Ruderer kann das Pullen nicht lassen

Paris Zum zweiten Mal siegt der aus Zeltingen-Rachtig stammende Matthias Schömann-Finck bei den Indoor-Ruder-Weltmeisterschaften bei den Senioren - und schlägt einen Olympiasieger.

Zunächst war es die inoffizielle Weltmeisterschaft, ausgetragen in Boston in den USA. Viermal konnte Schömann-Finck den Wettkampf in seiner Altersklasse gewinnen. Seit 2018 ist die Ergometer-Ruder-Weltmeisterschaft offiziell vom Ruder-Weltverband anerkannt und findet an wechselnden Orten statt. Bei der diesjährigen Auflage in Paris sicherte sich der Moselaner zum zweiten Mal den nun offiziellen Titel. Erstmals in der Altersklasse der 40- bis 49-jährigen Leichtgewichtsruderer (bis 72,5 Kilogramm). Mit seiner Zeit von 6:30,3 Minuten für die virtuelle 2000-Meter-Distanz war Schömann-Finck zwar nicht zufrieden. Aber am Ende zählte nur die Platzierung.