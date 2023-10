Große Ruderregatta in Bernkastel-Kues Olympiasieger, Weltmeister und viel Spaß auf der Mosel

(teu) In Bernkastel-Kues feiert ein Olympiasieger auch einen zweiten Platz: Thomas Lange, Gewinner der Einer-Rennen im Rudern bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul und 1992 in Barcelona, machte am Samstagnachmittag die knapp Niederlage im Masters-Achter bei der 72. Regatta „Grüner Moselpokal“ auch deshalb wenig aus, weil der Ratzeburger zuvor im Doppelvierer gewonnen hatte. Bei dem von Bernkasteler RV (BRV) und Rudergesellschaft Zeltingen organisierte traditionsreiche Ruderwettkampf steht zum Saisonabschluss neben dem sportlichen Erfolg auch das Treffen mit Gleichgesinnten und die große Siegerehrung, im Fokus.