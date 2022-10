Eintracht Trier : Leidiges Thema Videowall: Hinter der schwarzen Wand wird’s heller

Info

Eintracht Trier ist seit vier Regionalliga-Partien ungeschlagen, der SGV Freiberg hat seine beiden jüngsten Liga-Partien gewonnen: Im Duell der beiden Regionalliga-Aufsteiger an diesem Samstag (14 Uhr) im Trierer Moselstadion können beide Kontrahenten mit breiter Brust auftreten.

Die Gäste aus der Nähe von Stuttgart reisen mit gehörigem Respekt an: „Die Trierer Mannschaft schaltet wahnsinnig gut um. Das Team wird bis zum Schluss von den Rängen eine brutale Unterstützung erhalten. Das ganze Stadion wird gegen uns sein. Es ist geil, in so einem Stadion zu spielen“, sagt SGV-Trainer Ramon Gehrmann.

Die Schwaben pflegen vom Grundsatz her einen ball-affinen Spielstil, zuletzt hat das Team seine Marschroute aber auch ein bisschen angepasst.

Wird Trier von der Taktik des Gegners wieder überrascht? Zuletzt traten sowohl der FC Rot-Weiss Koblenz (Vierer- statt Fünferkette in der Abwehr) als auch der FSV Frankfurt (Mittelfeld-Raute statt einer ,flachen Vier‘) in ungewohnten Formationen gegen den SVE an.

Eintracht-Trainer Josef Cinar erwartet Freiberg in einer 4-4-2-Formation: „Freiberg hat eine ballsichere Mannschaft mit mehreren richtig erfahrenen Spielern.“ Dazu zählen zum Beispiel Linksverteidiger Marcel Hofrath (29), der für Jahn Regensburg einst in der zweiten Liga spielte, und der drittliga-erfahrene Marco Kehl-Gómez (30, Mittelfeld, einst Chemnitzer FC, Türkgücü München).

Beim SVE steht Stürmer Michael Omosanya wegen fortwährender Schmerzen am Fuß weiterhin nicht zur Verfügung. Unter der Woche mussten zudem Linus Wimmer, Denis Wieszolek und Gabriel Weiß kürzertreten, Cinar hofft jedoch, dass er das Trio gegen Freiberg zur Verfügung haben wird.

