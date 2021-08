Fußballer helfen Flutopfern : Ex-Nationalspieler kicken im Trierer Moselstadion für den guten Zweck

Trier Otto Rehhagel, Roman Weidenfeller, Renate Lingor, Guido Buchwald und Co.: Eine Auswahl der DFB-All-Stars trifft im August in einer Benefiz-Veranstaltung im Trierer Moselstadion auf die Lotto-Elf und die deutsche Bürgermeister-Nationalmannschaft – zugunsten der Flutopfer. Initiator der Aktion ist Nationalspieler Robin Koch.

Er spielt in der Premier League bei Leeds United, doch die Geschehnisse in seiner Heimatregion Trier lassen Fußball-Nationalspieler Robin Koch nicht kalt. Die Flutkatastrophe und ihre Folgen beschäftigen den Abwehrspieler, der einst in Salmtal lebte und für den SV Dörbach sowie Eintracht Trier spielte: „Die Bilder, die mich in den vergangenen Tagen und Wochen in Leeds erreicht haben, sind schrecklich. Für mich war es von Anfang an klar, dass ich den Leuten vor Ort helfen und diese unterstützen will. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt gemeinsam und in großartiger Zusammenarbeit solch ein Benefizspiel auf die Beine gestellt haben, mit dem wir hoffentlich möglichst viel bewirken und die Region so zumindest etwas unterstützen können“, sagt der EM-Teilnehmer.