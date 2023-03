Elektromobilität, synthetische Kraftstoffe Motorsport am Scheideweg: Wie Beteiligte in der Region Trier die Zukunft sehen

Mit dem ersten Rennen zur Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft beginnt an diesem Samstag die Motorsport-Saison in der Region. Am Ostersamstag (8. April) lädt der Motorsportclub Zerf zu seiner Rallye mit vielen Prädikaten. An Pfingsten wartet die mittlerweile 59. Auflage des Wolsfelder Bergrennens. Im Verlauf des Jahres folgen weitere Motorsport-Veranstaltungen auf Cross-Strecken mit Autos und Motorrädern, um Pylonen und auf dem Wasser.