Motorsport : Eifeler probt „Zwergen“-Aufstand

Foto: TV/Jürgen C. Braun

Hockenheim/Bleckhausen Der Motorsport kommt allmählich wieder „in die Puschen“. Nicht nur auf dem Nürburgring, sondern auch auf anderen deutschen und euro­päischen Rennstrecken. Alex Schneider aus Bleckhausen in der Vulkaneifel feierte in der NSU-TT-Trophy einen traumhaften Einstand in die Saison – wenngleich zunächst Hindernisse zu meistern waren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jürgen Braun

Beim „Großen Preis der Stadt Stuttgart“ in Hockenheim mühte sich der 20-jährige Vorjahresmeister mit seinem fast 50 Jahre alten, in Familienhand aufgebautem NSU TT zunächst ziemlich ab. Ursache war eine defekte Düse in der Vergaseranlage.

Damit startete er nur von Position 40 aus ins Rennen, pflügte sich aber mit schnellsten Runden am Stück durch das gesamte Feld. Im Motodrom des badischen Rennkurses überholte er kurz vor Rennende schließlich in letzter Sekunde seinen direkten Klassenkonkurrenten und fuhr im ersten Rennen des Jahres den Klassensieg und den dritten Gesamtplatz hinter zwei deutlich jüngeren Mini-Coopern heraus.