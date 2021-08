Motorsport : Top-Platzierungen für Trierer Krütten in Le Mans

Trier Der Trierer Motorsportler Niklas Krütten (Foto: TV-Archiv) hat bei seinem Gaststart im Michelin Le Mans Cup im Rahmen der legendären 24 Stunden von Le Mans eine starke Leistung gezeigt.

Der 18 Jahre alte Förderpilot der ADAC Stiftung Sport erreichte gemeinsam mit seinem Teamkollegen Mathieu de Barbuat aus Frankreich in beiden Rennen eine Top-fünf-Platzierung in der LMP3-Klasse, in der insgesamt 34 Fahrzeuge gestartet sind.

Der nächste Renneinsatz für den Trierer ist in der European Le Mans Series vom 17. bis 19. September in Spa-Francorchamps. Mit seinem Team reist er als Tabellenführer des LMP3-Klassements nach Belgien. Das Saisonfinale findet am 21. Oktober in Portimão (Portugal) statt.