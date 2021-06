Motorsport : Motorsport: Trierer Krütten liegt weiter an der Spitze

Trier Der Trierer Nachwuchs-Motorsportler Niklas Krütten fährt weiter in der Erfolgsspur. Der Trierer liegt mit seinem Team Cool Racing auch nach dem dritten Saisonlauf der European Le Mans Series (ELMS) an der Spitze der Gesamtwertung der LMP3-Klasse.

Auf der Rennstrecke Paul Ricard im südfranzösischen Le Castellet sicherte sich der 18-jährige Trierer mit seinen Teamkollegen Matt Bell aus Großbritannien und dem Schweizer Nicolas Maulini Platz zwei im Vier-Stunden-Rennen. Nach den zwei Siegen in Barcelona und Spielberg führt der Förderpilot der ADAC Stiftung Sport mit 68 Punkten die Meisterschaftstabelle an.

Bei guten Wetterbedingungen startete Maulini von Platz acht ins Rennen. Trotz einiger Turbulenzen und einer 15-minütigen Safety-Car-Phase behielt er die Nerven und übergab den Ligier JS P320 dank einer perfekten Teamstrategie auf Platz vier liegend an Niklas Krütten. Der Trierer arbeitete sich kontinuierlich nach vorne. Für Szenenapplaus in der Box sorgte ein ausgeklügeltes Überholmanöver in der 71. Runde, das ihn auf Platz zwei brachte. Den 30-Sekunden-Abstand zum Führenden verkürzte Krütten bis auf 3,2 Sekunden, ehe er das Fahrzeug an Schlussfahrer Matt Bell übergab. Der erfahrene Brite brachte Platz zwei ins Ziel.