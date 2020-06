Motorsport : Wenn das Wohnzimmer zur Rennstrecke wird

Volle Konzentration ist für Rudi Adams auch am Renn-Simulator gefragt. Foto: privat

Nürburgring/Nohn An einem 40 000 Euro teuren Simulator bereitet sich der Eifeler Langstrecken-Spezialist Rudi Adams professionell auf die neue Saison am Nürburgring vor.

Ende dieses Monats, am Samstag, 27. Juni, soll Premiere sein in der Eifel: Dann steht das erste Rennen der neuen NLS (Nürburgring-Langstreckenserie) auf dem Programm – und damit auch rund drei Monate später als gewöhnlich der Saisonauftakt auf der Grandprix-Strecke und der Nordschleife. Das Corona-Virus hat dort bisher jeglichen Rennsportbetrieb nicht zugelassen.

Einer, der sich so akribisch wie kaum ein anderer auf den Start vorbereitet, ist Rudi Adams aus Nohn im Vulkaneifelkreis. Mit Ende 50 ist er zwischen Hatzenbach und Galgenkopf der erfahrenste Akteur. In der Zeit, in der im Auto kein Training möglich war, hat er sein Wohnzimmer zur Rennstrecke gemacht.

Extra Kosten: Renn-Simulatoren gibt es in unterschiedlichen Ausstattungen und damit auch Preisklassen. Für professionelle Rennfahrer sind solche Hightech-Geräte ein unverzichtbares Trainingsgerät. Sie kosten dann – wie der Simulator, den Adams hat – um die 40 000 Euro. Bei großen Online-Ketten gibt es für Hobby-Fahrer weniger aufwändige Simulatoren im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Adams zur „Equipe Vitesse“: Rudi Adams verstärkt in der neuen NLS-Saison, die von der VLN organisiert wird, das Team „Equipe Vitesse“. Dort bildet er ein Team mit Michael Heimrich und seinem früheren McLaren-Kollegen Arno Klasen aus Karlshausen in der Südeifel. Das Trio fährt in der NLS einen Audi R8 LMS. ⇥(jüb)

„Ich bin noch fit und schnell. Wa­rum soll ich aufhören?“, stellt Adams eine rhetorische Frage. Seit rund vier Jahrzehnten hat den Mann im Schatten des Nürburgrings – beruflich Experte eines großen Reifen-Herstellers – das Rennfieber gepackt.

Adams, in der Vergangenheit vornehmlich BMW- und McLaren-Pilot und einer, der kein Rundstreckenfahrzeug freiwillig stehen lässt, hat nach viel Drängen vor einigen Wochen von der Nürburgring-e-Sports-Lounge einen Renn-Simulator zur Verfügung gestellt bekommen. Ein „ganz heißes Gerät“, wie er voller Vorfreude erklärte, nachdem der Coup feststand.

Der virtuelle Sport boomt. Nicht nur, aber auch im Rennsport. Der Wettbewerb vor und mit den großen Bildschirmen ist längst anerkannter professioneller Sport. Viele Vereine der Fußball-Bundesliga beispielsweise haben eigene e-Sports-Teams. In der Szene gibt es etliche Profis, die das Hightech-Treiben auf dem Bildschirm und mit den Tastaturen bis zur Perfektion vervollkommnen. So weit war und ist Rudi Adams (noch) nicht.

Auf dem Renn-Simulator kann theoretisch jede Strecke weltweit implantiert und abgerufen werden. „Als blutiger Anfänger habe ich erst einmal ausschließlich mit der Nürburgring-Grandprix-Strecke begonnen“, berichtet Adams nach den ersten virtuellen Fahrten. Eine Strecke also, die er „mit verbundenen Augen fährt“. Und dennoch: „Ich brauchte unheimlich lange , um konstante Rundenzeiten zu produzieren. Ich kenne in der realen Welt die Strecke aus dem Eff-Eff. Aber im Simulator hilft mir lediglich die gute Kenntnis des Streckenverlaufs. Alles andere – Fahrgefühl, Bodenwellen, Grenzbereich, die Fliehkräfte vom Auto – sind nicht vorhanden. Es folgten viele Einschläge. Teilweise war ich ganz schön frustriert.“

Doch Adams, ans Duellieren auf der Strecke und somit ans Kämpfen gewöhnt, gab nicht auf. Von der Grandprix-Strecke aus nahm er die Nordschleife in der NLS-Variante in Angriff. Auch hier zunächst ein vergleichbares Bild: „Ich habe unterwegs unheimlich viel Blech verformt. Die ersten Runden hätten mich viel Geld gekostet.“ Aber es lief von Runde zu Runde, von Tag zu Tag besser. „Schließlich war es wie im richtigen Rennen. Ich brauche meine Zeit, um warm zu werden. Wenn man mich lässt, dann kommen auch Top-Zeiten dabei heraus.“

Im Kontakt mit anderen Fahrern habe sich herauskristallisiert, „dass man die Rundenzeiten sehr verbessern kann, wenn man am Setup arbeitet. Da ich damit im e-Sports aber zunächst keine Erfahrung hatte, hat es gedauert. Zunächst fehlte mir so ein bisschen die Richtung. Ich musste erst herausfinden, welches ,Schräubchen’ ich drehen musste und was das dann bewirkt.“