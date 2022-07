Radsport : Mountainbiker rasen wieder über den Erbeskopf

Thalfang Beim MTB-Marathon rund um und über den höchsten Berg von Rheinland-Pfalz gehen Niederländer wieder als Favoriten auf die Ultralangdistanz von knapp 100 Kilometern.

(teu) Ad de Brabander kann es nicht lassen! Der mehrfache Gewinner der Ultradistanz beim Erbeskopf-MTB-Marathon steht auch bei der 20. Auflage am Sonntag (3. Juli) wieder in der Startliste für die diesmal 96 Kilometer und 2700 Höhenmeter zählende Langstrecke. Und der Niederländer bringt mit Bastiaan van Dijk (21) und Maas van der Meer (22) zwei junge Landsmänner mit Erfahrung bei Rennen der Serie des Weltverbands UCI mit in den Hunsrück. Sie treffen unter anderem auf Vorjahressieger Matthias Frohn (Corona-bedingt 2021 über nur 72 Kilometer), sowie den Zweit- und Drittplatzierten Sascha Starker (Bensheim) und Philip Meiser (Hirzweiler). Aus der Region Trier darf man den Thalfanger Lokalmatadoren Robin Blatt (Raceextract Racingteam) und Denis Lukas (RV Mannebike 20zehn) weit vorne erwarten.