Automobil-Slalom : Tanz um die Pylonen

Konkurrenten auf der Piste: Vater Manfred und Tochter Michelle Bläsius. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Bitburg/Osann-Monzel Lauf zur Deutschen Meisterschaft in Bitburg: Vater Manfred und Tochter Michelle Bläsius teilen ihre Liebe zum Automobil-Slalom.

Vater und Tochter sind nicht nur ein Herz und eine Seele, sondern auch Konkurrenten. Und sie teilen sich ein Auto. Nicht im Straßenverkehr, sondern dann, wenn es auf Sekunden-Bruchteile ankommt. Dann packt Manfred Bläsius und Tochter Michelle der gesunde Ehrgeiz. Beide sind beim Tanz um die Pylonen absolute Könner in ihrem BMW 316i compact. Das haben sie bei der vom MSV Osann-Monzel ausgerichteten Slalom-Meisterschaft des Deutschen Motor Sport Bunds (DMSB) auf dem Flugplatz in Bitburg erneut unter Beweis gestellt.

Wer „tanzen“ kann, der fliegt auch im Höllentempo um die winkligsten Kurven den Berg rauf. Deshalb sind viele „Wedelkünstler“ auch gute Bergsportler. Auch, weil die technischen Voraussetzungen am Fahrzeug wie Dämpfer, Fahrwerks-Einstellungen und Set-Up oft identisch sind. Viele Teilnehmer beim DMSB-Slalom werden auch an Pfingsten beim Bergrennen des EMSC Bitburg in Wolsfeld dabei sein.