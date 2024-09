Deusche Meisterschaft in der Vulkaneifel Europameister und Tour-de-France-Legende in Peter Schermanns Gravel-Wohnzimmer

Inwieweit sich Udo Bölts am Samstag (7.9.) selbst quälen muss, wird man zum Beispiel am „Monte Mausi“, dem Anstieg entlang der Skipiste am Mäuseberg an den Dauner Mahren, beobachten können. Der Pfälzer hat mit seinem Ausspruch „Quäl dich, du Sau“ an die Adresse des späteren Tour-de-France-Gewinners Jan Ullrich 1997 Radsportgeschichte geschrieben. Bei der Gravelbike-DM wird Bölts auf seinen Spruch wohl aus dem Lautsprecher vom Streckensprecher zu hören bekommen. Mit 58 Jahren ist die Radsportlegende der älteste Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft, die wie 2023 im Rahmen des Vulkanbike ausgetragen wird.