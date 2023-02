Eintracht Trier verliert Testspiel : Müde Beine nach morgendlichem Sprinttest

Esch/Alzette Bei der 1:2-Niederlage des SVE beim BGL-Letzten CS Fola Esch gibt’s ein Comeback und eine Premiere.

Ein Blick neben das Feld machte deutlich, worauf Cinar anspielte. Elf Akteure standen nicht zur Verfügung, darunter einige Mittelfeldakteure. Maurice Wrusch, Jason Thayaparan, Maurice Roth und Robin Garnier machten neben den Neuzugängen Mounir Bouziane und Niklas Heeger mit Physiotherapeut Jonas Backes am Rande der Tartanbahn des Stade Émil Mayrisch ein Kraft- und Stabilisationsprogramm. Darüber hinaus wohnte das Quartett Yannick Debrah, Ufu Osawe, Ömer Yavuz und Tim Garnier dem Test nur als Zuschauer bei. Noah Herber wird zudem am Sonntag in Triers U 19 im Bundesliga-Gastspiel beim 1. FC Nürnberg zum Einsatz kommen.

Insgesamt tat sich die Eintracht schwer. In einer zähen Partie ging der CS Fola Esch, der in einer Woche bereits wieder in den Ligabetrieb startet, in der zehnte Minute durch Kevin Quinol in Führung, der sich beim Torabschluss keiner Gegenwehr ausgesetzt war. Nach einem Ballgewinn von Fränz Sinner und einem langen Steilpass von Dominik Kinscher traf Alexander Cvetkovic nach gut einer halben Stunde zum Ausgleich (32.).