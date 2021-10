Fußball : Aufstieg? – Offiziell kein Thema

Mülheim/Mosel Fußball-Kreisliga B I: Die SG Mittelmosel Mülheim-Brauneberg/Bernkastel-Kues spielt bislang eine starke Saison. Die Gründe. Die Perspektiven.

Wenn es ein Überraschungsteam in dieser Saison in der Kreisliga B I gibt, dann das der Vereinigten aus Mülheim, Brauneberg und Bernkastel-Kues. Die Elf von Trainer Roland Fuhr hat erst ein Mal (0:2 gegen die SG Thalfang) verloren und zeigt sich extrem abwehrstark.

Dies hat das Team auch am Mittwochabend im Nachholspiel gegen die SG Hilscheid/Gielert auf eindrucksvolle Weise bestätigt. Der 3:1-Erfolg resultierte aus einem Doppelpack von Pascal Thiel (1., 59.) sowie dem finalen Treffer von Björn Dietrich zum 3:1 (90.). Vier Minuten zuvor hatte Gielert mit einem verschossenen Foulelfmeter von Kevin Kohl den Ausgleich verpasst, nachdem Christophe Theis in der 13. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen hatte.

Der Trainer über die Gründe des Aufschwungs: „Wir haben eine starke Abwehr und spielen unheimlich diszi­pliniert. Zudem haben wir mit Pascal Thiel einen überragenden Knipser im Team“, sagt Roland Fuhr. Er ist lange genug im Geschäft und kennt die Abläufe und Gepflogenheiten bestens. „Ich kenne die Stärken und Schwächen und schaue mir jeden Gegner, soweit es die Zeit erlaubt, auch persönlich an. So richten wir unsere Taktik nach dem jeweiligen Gegner aus und sind auch in der Lage, während des Spiels Dinge anzupassen.“