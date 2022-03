Mythos Dehnen: Was Sinn macht – und was nicht

Schweich/Wuppertal Freizeitsportler können beim Dehnen so vorgehen, wie es ihnen individuell guttut, sagt der renommierte Sportwissenschaftler Jürgen Freiwald. Wenn es jedoch um Höchstleistungen geht, müssen Sportler und Trainer andere Faktoren mit beachten.

… Dehnen und Krafttraining: „Im Krafttraining sollte man zwischen den Sätzen nicht statisch dehnen, da dies die kurzfristige Regeneration behindert. Wenn man Muskeln in die Länge zieht, ist das wie ein mit Wasser gefüllter Ballon. Die kleinen, die Muskulatur versorgenden Blutgefäße (Kapillaren) werden während den Dehnungen komprimiert und daher die Durchblutung deutlich reduziert oder gar unterbrochen. Das bedeutet, dass energieliefernde Stoffe eingeschränkt an- und andere Stoffwechselprodukte (zum Beispiel Laktat) abtransportiert werden können. Die Regeneration und die Anpassungen durch Krafttraining werden dadurch vermindert.“

Gerade bei Hobby-, Freizeit- und Gesundheitssportlern könne es individuell aber auch anders aussehen. Freiwald empfiehlt jedem Trainer, in seine Gruppe hineinzuhören: „Wenn jemand eine Verletzung hatte, einen Muskelfaserriss zum Beispiel, dann entstehen dabei Narben in der Muskulatur. Diesen Sportlern tut das Dehnen unglaublich gut.“

Das führt zur Bedeutung des Dehnens nach Verletzungen: „Statisches Dehnen ist in der Reha super“, sagt Freiwald. Nach einer Muskelverletzung könne man so kontrolliert bis zu einem leichten Spannungsgefühl dehnen. „Aber nicht darüber hinaus. Das funktioniert beim Wippen mit dynamischen Dehnübungen nicht. Das kann man nur mit kontrollierten Bewegungen“, sagt Freiwald und erklärt, was die Dehnübung nach Muskelverletzungen bewirkt: „In der Therapie will man dem Muskel durch den Dehnreiz zeigen, wohin sich die Muskel- und Bindegewebestruktur entwickeln muss. Das nennt man funktionelle Rehabilitation. Funktionell heißt, dass man die Narbe nicht wuchern lässt, sondern zum Beispiel durch ein dosiertes Dehnen eine Zugrichtung vorgebe, dass sich der Muskel entsprechend entwickelt.“