Fußball-Oberliga : Runder Tisch eine runde Sache

Trier/Koblenz Im Nachgang zu den Vorkommnissen rund ums Spiel zwischen der TuS Koblenz und Eintracht Trier haben sich Verband, Vereine und Fan-Vertreter getroffen – in konstruktiver Atmosphäre.

Wie geht’s weiter nach den Vorkommnissen rund ums Fußball-Oberliga-Spiel zwischen der TuS Koblenz und Eintracht Trier, als es am Vortag sowie am Abend nach der Partie in den Innenstädten von Trier und Koblenz zu Provokationen und Konfrontationen rivalisierender Gruppen beider Lager kam?

Fest steht, dass die eine Woche danach abgesagte Partie zwischen dem FV Engers und Eintracht Trier am Mittwoch, 6. Oktober, 19.30 Uhr, nachgeholt wird. Weitere Verschiebungen von SVE-Spielen im Umkreis von Koblenz sind nach Auskunft des Oberliga-Spielleiters Bernd Schneider nicht geplant – die Eintracht spielt vor Weihnachten noch in Nentershausen, Emmelshausen, Karbach und Mülheim-Kärlich, alles im Umkreis von maximal 35 Kilometern rund um Koblenz.

Allenthalben wird die Atmosphäre beim Austausch, der zudem konstruktiv gewesen sei, gelobt. „Jeder hat seinen Standpunkt klargemacht. Schnell wurde deutlich, dass alle in eine Richtung laufen. So etwas wie vor zwei Wochen darf nicht mehr passieren“, sagt Christian Krey. Präsident der TuS Koblenz. Grundsätzlich hätten die Vereine natürlich eine Verantwortung dafür, wie sich die eigene Fanszene aufstellt und verhält. „Aber wir haben keine Möglichkeit zu kontrollieren, was jemand in seiner Freizeit fernab des Stadions macht“, sagt Krey.