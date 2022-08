Frauenfußball : Von der EM in die Eifel: Nationalspielerinnen kommen zum Fußball-Steka-Cup in Schleidweiler

Ex-Nationalspielerin Mandy Islacker, hier auf einem Bild aus dem Jahr 2017, wird als eine der Top-Spielerinnen beim Steka-Cup in Schleidweiler erwartet. Foto: picture alliance / Carmen Jaspersen/dpa/Carmen Jaspersen

Schleidweiler Vom 12. bis 14. August wird der zehnte Steka-Cup ausgetragen, an dem acht Frauenfußball-Teams teilnehmen. Der Termin liegt nach der EM besonders gut, denn durch diese ist das Interesse an Frauenfußball deutlich gestiegen. Hat das auch Auswirkungen auf den Sport in der Region?