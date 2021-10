Fußball-Oberliga : Nach Platzverweis: Salmrohr düpiert Eintracht Trier

Trier Viele Ausfälle, viele Spiele, ein tiefer Boden - und dazu noch Gelb-Rot gegen Henk van Schaik: Das war zu viel für den SVE im Prestigeduell mit den Salmtalern, die einen vielumjubelten 2:1-Sieg feiern.

Die Ansage und die Gestik von Schiedsrichter Daniel Greef in Richtung des Eintracht-Innenverteidigers Henk van Schaik nach rund einer halben Stunde waren klar: Noch eine größere Verfehlung, und er muss runter. Der Niederländer, für seine kompromisslose Spielweise berühmt-berüchtigt, hatte in der 26. Minute die Gelbe Karte nach einem Foul an Salmrohrs Maurice Neukirch gesehen und sich auch in der Folge nicht zurückgenommen.

Die Eintracht also fortan in Unterzahl in einem Spiel, das bei leichtem Regen und daher auf tiefem Boden im Moselstadion von Beginn an nicht richtig auf Touren kommen wollte. Der FSV war zunächst auf eine gute Ordnung bedacht, um Trier vom eigenen Tor fernzuhalten. Die Eintracht, personell gebeutelt und mit zahlreichen Spielen in den Beinen, kam nicht richtig in Tempo-Aktionen, verzeichnete aber dennoch ein deutliches Chancenplus. Alleine König kam dreimal in aussichtsreicher Position zum Abschluss. Am spektakulärsten die Aktion in der 25. Minute, als er den herauseilenden FSV-Torwart Sebastian Grub umspielte und aus spitzem Winkel aufs leere Tor schoss. Doch da kam noch Marcel Giwer angeflogen, der per Kopf Salmrohrs Rückstand verhinderte.