Rudern Nach zweimal Gold gibt es diesmal Silber

Ein Jahr lang bereiteten sich die acht Bundeswettbewerbsteilnehmer von der Mosel, aber auch viele ihrer Vereinskameraden von BRV und RV Treviris Trier, die die Qualifikation bei der entscheidenden Regatta Anfang Juni in Saarburg teils knapp verpassten, auf den Saisonhöhepunkt vor. „Unsere Nachwuchssportler trainieren fünfmal die Woche. In den Ferien waren wir in Trainingscamps oder haben hier am Standort Trier zwei Einheiten pro Tag abgespult“, erzählt beispielsweise Treviris-Coach Lucas Jorge. „Der Bundeswettbewerb ist das Größte, was die Mädchen und Jungen in diesem Alter machen können“, verdeutlicht Kay Urban vom BRV den Stellenwert. Aus allen 16 Bundesländern werden die besten der Altersklassen im Einer und Zweier ausgesucht. Mehr als 1000 Mädchen und Jungen treffen sich so seit 1969 an immer wechselnden Orten.