Rudern : Nachwuchs-DM entscheidet über Nationalmannschaftsboote

Nach unzähligen Trainings-Kilometern in den vergangenen Jahren auf der Mosel bei Trier wollen die Treviris-Rudererinnen Katharina Bauer (vorn) und Annika Elsen bei der DM in Elsen die Nationalmannschaftsstarts in ihrem letzten U-23-Jahr perfekt machen. Foto: Holger Teusch

Köln Neun Ruderer von Mosel und Saar kämpfen am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften der U 17, U 19 und U 23 insgesamt zehnmal mit um die Titel und mögliche Nominierungen für die Nationalboote bei Europa- und Weltmeisterschaften.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Drei Nationalmannschaftsplätze haben die Ruderer des RV Treviris Trier (RVT) laut Trainer Benedikt Schwarz so gut wie sicher. Die U-23-Athleten Katharina Bauer, Annika Elsen und Valentin Wiering empfahlen sich mit vorderen Platzierungen auf der Ranglisten-Regatta in Hamburg Anfang des Monats für einen Start bei den Weltmeisterschaften der Unter-23-Jährigen Ende Juli im italienischen Varese oder die EM Anfang September in Hazewinkel (Belgien). „Jetzt stellt sich die Frage in welcher Bootsklasse“, sagt Schwarz zur Bedeutung der Deutschen Nachwuchsmeisterschaften an diesem Wochenende.

1240 Teilnehmer der Altersklasse U 17, U19 und U 23 ermitteln auf der Regattabahn in Köln-Fühlingen die nationalen Meister und wer den DRV bei den internationalen Titelkämpfen vertritt. „Nach der Jahrgangsmeisterschaft kommt die WM-Nominierung. Das Abschneiden hat zum Teil großen Einfluss, auch wenn die Mannschaft zu einem gewissen Teil schon vorselektioniert ist“, sagt U-23-Bundestrainer Marcus Schwarzrock.

Die amtierende U-23-Vizeeuropameisterin Elsen und die U-23-WM-Dritte Bauer (jeweils im Achter) wollen zusammen mit Lisa Holbrook (Hanau) und Mira Moch (Regensburg) im Vierer ohne Steuerfrau zur Weltmeisterschaft. Am heutigen Samstag um 15 Uhr entscheidet sich im DM-Finale, ob das wie geplant klappt oder man doch eher wieder in den Achter steigen muss. Im Großboot sind Bauer und Elsen in einer Renngemeinschaft mit Rudererinnen aus Rostock, Neuss, Ingelheim, Greifswald, Essen und Potsdam aber auch dabei (Samstag, 18 Uhr).

Für Valentin Wiering, der seine erste U-23-Saison bestreitet, und seinem neuen Zweier-Partner Ole Bartenbach aus Speyer liegt der Fokus eher auf einer EM- als einer WM-Teilnahme. Nach der Bewährungsprobe im Zweier (Samstag, 11.35 Uhr) kämpfen die beiden Rheinland-Pfälzer am Samstagabend (18.10 Uhr) mit Ruderern aus Hamburg, Dresden und Berlin auch um den Titel im Achter.

Bei den U-19- und U-17-Junioren geht es erst am Sonntag in den Finals um Meisterehren. Die Qualifikationsrennen fanden bereits am Donnerstag und Freitag statt.

Nach dem sensationellen Doppelerfolg im vergangenen Jahr mit zwei deutschen Meistertiteln versucht Johann Kleis diesmal aber auch die Ruderer in der U-23-Klasse etwas zu ärgern. Zusammen mit dem Mainzer Tobias Böhm, mit dem er 2021 bei den Unter-19-Jährigen sowohl im Leichtgewichts-Doppelzweier als auch -Doppelvierer gewann, stellt sich der Treviris-Ruderer im Kleinboot der bis zu vier Jahre älteren Konkurrenz. Nachdem das Duo im Vorlauf noch den letzten Platz belegt hatte, sicherte sie sich im Hoffnungslauf fast zeitgleich mit den Erstplatzierten den Finaleinzug (Samstag, 11.57 Uhr). Zusammen mit dem Konstanzer Paul Maissenhälter und Emil Rauscher aus Nürtingen schafften die beiden rheinland-pfälzischen Ruderer in ihrer eigenen Altersklasse U 19 im Leichtgewichts-Doppelvierer als Vorlaufsieger mit acht Sekunden Vorsprung souverän den Sprung ins Finale am Sonntag kurz vor 17 Uhr.