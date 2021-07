Rudern : Olympiasieger übertroffen

Gleich zwei Medaillen brachte Nachwuchs-Ruderer Johann Kleis vom RV Treviris Trier von den Deutschen Juniorenmeisterschaften mit nach Hause an die Mosel. Foto: Holger Teusch

Trier Als kleiner Junge hat Johann Kleis den Olympiasieg von Richard Schmidt am Fernseher verfolgt. Jetzt hat der 17-Jährige bei der U-19-DM zwei Titel auf einmal gewonnen und fiebert mit seinem Vereinskameraden mit. International zu starten wird für den Nachwuchsruderer aber schwer.

(teu) „Man blickt zu ihm auf. Das ist ja klar“, sagt Johann Kleis über Richard Schmidt. Der Olympiasieger vom RV Treviris Trier, ist nicht nur Vorbild, der Sieg des Deutschlandachters mit dem Trierer in London war 2012 ein prägendes Erlebnis für den damals Achtjährigen. „Ich habe das live im Fernsehen gesehen und fand das richtig cool“, sagt Kleis.

Seit diesem Jahr hat der mittlerweile 17-Jährige aus Trier-Pallien sogar etwas vorzuweisen, was in Schmidts Erfolgsbilanz fehlt: Bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften gewann Kleis gleich zwei Titel. Je einen im Leichtgewichts-Doppelzweier und -Doppelvierer. Damit steuerte Kleis den Löwenanteil zum erfolgreichen Abscheiden des Treviris-Nachwuchses mit sechs Medaillen in den Altersklassen U 19 und U23 bei. Eine solche Ausbeute habe wohl kein anderer Trierer Verein, meint der Trierer Landesstützpunkttrainer Benedikt Schwarz.