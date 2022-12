Basketball : Nadine Grieb von der MJC Trier: „Sie macht uns alle besser“

Nadine Grieb behält auch in schwierigen Situationen den Überblick. Foto: TV/ULI KAURISCH

Trier Die 35-Jährige ist bei den Regionalliga-Damen eine Unterschiedsspielerin. Ein Blick auf ihre wechselvolle Karriere – und ihren größten Wunsch.

Von Uli Kaurisch

Das Damen-Basketball-Regionalliga-Team der MJC Trier spielt bislang eine herausragende Saison. In der bisherigen Bilanz steht nur eine Niederlage gegen das ambitionierte Team von Bundesligaabsteiger Saarlouis.

Ein wichtiger Faktor für diese Erfolgsserie ist Spielerin Nadine Grieb. Zur Freude aller Beteiligten hat sich die 35-Jährige entschieden, den ,Herbst‘ ihrer wechselvollen Karriere bei ihrem Heimatverein zu verbringen. Nicht nur für Mitspielerin Alex Ritter ist Grieb die „Unterschiedsspielerin“.

Seit vielen Jahren gehören die Damen der MJC Trier zum Establishment in der dritthöchsten Spielklasse des Deutschen Basketball-Bunds. Meist landeten die Damen in der Endabrechnung im oberen Drittel der Liga. Gegen die Topteams hatten die MJC-Damen aber fast immer entscheidende Größennachteile. Das versuchten Trainer Michael Edringer und die Mannschaft durch Spieltempo im Angriff und vor allem in der Defensive zu kompensieren. „Das kann aber nicht dauerhaft funktionieren!“, lautete die Einschätzung des Coaches: „Seit Jahren haben wir keine echte Centerspielerin in unserem Team.“ Spielerinnen mussten positionsfremd eingesetzt werden und wurden so ihrer eigentlichen Stärken beraubt.

Mit Nadine Grieb hat sich diese Konstellation nachhaltig verändert. Sie spielt unter beiden Körben, und die anderen Spielerinnen können ihrer Ausbildung entsprechend eingesetzt werden. „Nadine macht uns stark“, freut sich Alex Ritter.

Die ersten Schritte als Basketballerin machte Grieb in Trier bei der MJC. Mit der U 16 spielte sie unter Trainer Holger Sittmann beim Top-Four-Turnier um die Deutsche Meisterschaft. Bei einem Spaziergang durch die Trierer Fußgängerzone erhielt sie dann eines Tages eine SMS-Nachricht des Mainzer Trainers Didi Kuntz, der sie für einen Wechsel zum ASC Mainz begeistern konnte. „Das war eine wesentliche Entscheidung und der Start in eine spannende Karriere. Ich habe Didi Kuntz unheimlich viel zu verdanken“, blickt Grieb zurück: „Er hat mir die Chance gegeben, auf höchstem Level zu spielen. Leider ist Didi im letzten Jahr verstorben.“ Grieb spielte unter Kuntz in der zweiten und ersten Bundesliga.

Eine weitere nachhaltige Erfahrung machte Grieb als Spielerin der U-20-Nationalmannschaft: „Das war eine tolle Sacher, und es macht mich sehr stolz, für Deutschland gespielt zu haben.“ Sie wechselte zu den Royals nach Saarlouis und wurde deutscher Meister und Pokalsieger mit den Saarländerinnen. Danach ging sie für ein Jahr als Voll-Profi nach Chemnitz und „ist dankbar, dass ich auch das mal erleben und erfahren durfte“.

Nach dem Aufstieg der MJC Trier in die zweite Bundesliga kehrte Grieb zur Saison 2011/2012 wieder zu ihrem Heimatverein Trier zurück und spielte dort ein Jahr unter Trainer Wolli Esser. Sie blieb in Trier wohnhaft, spielte dann viele Jahre in Luxemburg bei AB Contern und in Esch. Der zeitliche Aufwand für dieses Engagement war enorm.

Schließlich meldete sich Michael Edringer mit viel Nachdruck bei Grieb. Sie führt es unter anderem auf dessen Hartnäckigkeit zurück, dass sie sich entschlossen hat, wieder in Trier zu spielen. Bis heute hat sie diese Entscheidung nicht bereut: „Es macht riesigen Spaß, wieder in Trier auf dem Feld zu stehen und alte Bekannte in der Halle zu treffen.“ Sie erwähnt dabei explizit ihren Jugendtrainer Eike Zoldan, der sich ebenfalls freut, dass Grieb den Weg zurück „zu den Wurzeln“ gefunden hat.

Grieb hat in ihrer Zeit in Mainz eine Ausbildung als Erzieherin erfolgreich abgeschlossen. Während ihrer Zeit in Luxemburg arbeitete sie in Vollzeit als Erzieherin in Trier. Das tut sie noch heute. Es ist eine Arbeit, die ihr Spaß bereitet.

Grieb ist verheiratet mit Katharine Marx. Das Ehepaar wohnt im „schönen Holzerath“. Beide möchten in naher Zukunft Eltern werden. Mit der Erfüllung des Kinderwunsches wäre ihr Leben noch perfekter, als es momentan bereits sei.

Trainer Edringer hat Grieb freigestellt, wie oft sie ins Training kommt. Auch ihre Rolle im Team der MJC-Damen hat sie gefunden – oder besser gesagt, ihre Mitspielerinnen haben Griebs Rolle verstanden: „Die Mannschaft hat seit vielen Jahren ohne echten Center gespielt und musste sich erst einmal daran gewöhnen, dass ich jetzt da bin.“ Sie ist sich ihrer Vorbildrolle im Team bewusst: „Ich bin total happy, mit den Mädels zu spielen. Es macht mir unheimlich viel Spaß im Team.“