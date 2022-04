Interview Ernährungswissenschaftler Uwe Schröder : Nahrungsergänzungsmittel im Sport: Was sich lohnt – und wo Gefahren lauern

Ein (Kraft-)Sportler mischt sich Proteinpulver in seinen Shaker. Auch in anderen Bereichen greifen Leistungs- und Hobby-Sportler gerne zu Nahrungsergänzungsmitteln. Was sich lohnt und wo Gefahren lauern – darüber klärt ein Ernährungswissenschaftler auf. Foto: picture alliance/dpa/Nicolas Armer

Bad Nauheim/Trier Wer im Wettkampf oder im Training die letzten Reserven mobilisieren möchte, findet im Fachhandel ein großes Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler. Hält die Werbung, was sie verspricht? Antworten auf wichtige Fragen liefert der Experte vom Deutschen Institut für Sporternährung e.V..

In seiner Freizeit spielt Schröder Tennis und nimmt als Langstreckenläufer gerne an Volksläufen bis hin zur Marathonstrecke teil. ⇥(red)

Uwe Schröder ist als Ernährungswissenschaftler am Deutschen Institut für Sporternährung e.V. auf dem Campus der Sportklinik Bad Nauheim beschäftigt. Zu seinen Aufgaben zählen die Durchführung anwendungsbezogener Studien, unter anderem in Kooperation mit Universitäten und Hochschulen. Zudem ist er für die Ernährungsberatung bei Freizeit- und Leistungssportlern des Deutschen Instituts für Sporternährung e.V. sowie die Ernährungsberatung der Rehabilitationsabteilung der Sportklinik Bad Nauheim zuständig.

Vitamin D zum Beispiel sollte gerade in den Wintermonaten grundsätzlich substituiert werden. Auch die Einnahme von sekundären Pflanzenstoffen zum Beispiel über ein Konzentrat aus ausgewählten Gemüse-, Obst- und Kräutersorten kann sinnvoll sein. Vor allem dann, wenn nicht regelmäßig fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag verzehrt werden, was in Deutschland eher die Regel als die Ausnahme ist.