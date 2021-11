Nachwuchs-Fußball : Nele Hartstein aus Konz präsentiert sich bei DFB-Perspektiv-Lehrgang

Konz/Bitburg Die 13-Jährige verdient sich bei den C-Junioren des FC Trier ihre Sporen – als einziges Mädchen. Doch auch im rein weiblichen Bereich macht sie auf sich aufmerksam. Der Lohn: die Teilnahme an einem U-15-Juniorinnen-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bunds.

Die Nervosität war da, sie verflog aber nach dem Tag der Anreise recht schnell. In Bitburg durfte sich die 13-jährige Fußballerin Nele Hartstein erstmals bei einem U-15-Juniorinnen-Perspektiv-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) präsentieren. An drei Tagen standen in der Sportschule fünf Trainingseinheiten an – geleitet von Ex-Nationalspielerin und U-15-Auswahltrainerin Bettina Wiegmann. Neben Hartstein waren 23 weitere Spielerinnen dabei – unter anderem aus renommierten Clubs wie dem VfL Wolfsburg, RB Leipzig oder dem 1. FC Köln.

Bei einem Regionalturnier der weiblichen Rheinland-Auswahl in Edenkoben in den Herbstferien hatte sich Hartstein in den Fokus von Wiegmann gespielt, die dort die Partien beobachtet hat. „Vier Tage nach der Rückkehr habe ich die Nachricht bekommen, dass ich für den DFB-Lehrgang auf Abruf stehe. Ein paar Tage danach wurde mir dann mitgeteilt, dass ich nachnominiert worden bin. Ich war überglücklich“, berichtet Hartstein, die die achte Klasse am Max-Planck-Gymnasium in Trier besucht.