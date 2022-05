Hammerwurf : Neuer Monat, neue Bestweiten für Hammerwerfer

Alzey/Merzig (teu) Seit fast einem halben Jahrhundert hält Gerhard Thiele den Pfalz-Rekord im Hammerwurf (67,28 Meter mit dem 7,26-Kilogramm-Gerät, damals für den VT Zweibrücken startend), vom Werfen mit Gewichten bekommt der 71-Jährige aber weiterhin nicht genug.

Beim Werfertag in Merzig siegte er am Mai-Feiertag mit 35,52 Metern bei den Über-70-Jährigen, nachdem er das Vier-Kilo-Gerät der Altersklasse M 70 am Tag zuvor in Alzey bereits 36,30 Meter weit geworfen hatte. Vielleicht noch mehr freute sich der seit einigen Jahren in Wittlich lebende und für den TV Germania Trier (TVG) startende Gerhard Thiele über die neue persönliche Bestleistung seines Sohnes Jochen. Der 39-Jährige steigerte sich im neuen Monat in Merzig mit dem 7,26-Kilogramm-Hammer um drei Meter auf 29,10 Meter. Franz Pauly siegte in der Altersklasse M 55 (sechs Kilogramm) mit 45,68 Meter ebenso souverän, wie Jos Hummer (beide ebenfalls TVG) mit 27,27 Metern bei den Über-75-Jährigen.