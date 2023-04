Neuer Radsport-Bundestrainer Aus der Eifel ganz nach oben — Was den neuen Teamchef der deutschen Straßenmannschaft mit der Eifel verbindet

Geboren in Rostock, wohnhaft in der Nähe von Köln. Bei den Radsport-Freunden hierzulande mehr als nur ein Begriff, sondern auch prominenter Wegbegleiter. André Greipel (40), mit elf Etappensiegen bei der Tour de France einer der erfolgreichsten deutschen Profis beim schwersten Radrennen der Welt, wird neuer Teamchef der Deutschen Straßenmannschaft. Ihn verbindet so einiges mit der Eifel.