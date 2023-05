Neues Trainerteam komplett Neuer Trainer-Assistent mit Doppelfunktion für die Gladiators

Nachdem gestern bereits die Verpflichtung von Don Beck als neuer Cheftrainer der Gladiators offiziell bestätigt wurde, kann der Verein jetzt eine weitere Personalfrage abhaken. Jacques Schneider wird nicht nur der neue Co-Trainer, sondern auch der neue sportliche Leiter der Trierer Profibasketballer. Seit 2013 arbeitete Schneider im Rheinland bei Bayer Leverkusen, erst im Jugendbereich und später auch als Assistent von Hansi Gnad bei den Profis der Bayer Giants. Nun folgt der Wechsel nach Trier. Der in Bonn geborene Schneider feierte mit den Bayer Giants in der Saison 2020/21 den sportlichen Aufstieg in die BBL und konnte auch als Nachwuchstrainer der Leverkusener große Erfolge mit der NBBL-Mannschaft feiern. Seit Sommer 2021 ist er zudem als Co-Trainer der deutschen U16- und U18-Nationalmannschaft im Einsatz. Schneider ist im Besitz einer A-Trainerlizenz und Teilnehmer des Elitetrainer-Lehrgangs von BBL und der zweiten Basketball-Bundesliga.