Tischtennis Mit kleinem Ball und großer Leidenschaft gegen Parkinson

Neuerburg · Mit Mut und Entschlossenheit stemmen sie sich gegen eine unheilbare Krankheit: Tischtennis hilft Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, wieder ein besseres Leben zu führen. In Neuerburg gibt es nun einen weiteren Standort der bundesweiten Initiative Ping Pong Parkinson. Die Aktiven in der Südeifel profitieren dabei auch vom Erfahrungsschatz einer regionalen Tischtennis-Koryphäe.

29.11.2023 , 16:46 Uhr

Parkinson: Diese Diagnose kommt einem Schock gleich. Zittern, verlangsamte Bewegungen bis hin zu Sprachproblemen: All das geht mit der fortschreitenden, unheilbaren Nervenkrankheit einher. Mit Medikamenten dagegen anzukämpfen ist das eine, mit Tischtennis dagegen zu steuern, das andere. Anfang 2020 wurde im niedersächsischen Nordhorn der Verein Ping Pong Parkinson (PPP) Deutschland offiziell gegründet (mehr dazu im Infokasten unten rechts auf dieser Seite). In der Region gibt es nach Trier-Kernscheid und Traben-Trarbach (siehe Info) mittlerweile in Neuerburg den dritten PPP-Standort. Bundesweit ist die Zahl auf knapp 200 angewachsen.