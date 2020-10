Fußball-Oberliga : Triers neues Tormonster: Maurice Roth trifft drei Mal in Karbach

Karbach Fußball-Oberligist Eintracht Trier behauptet die Tabellenführung in der Nord-Gruppe durch einen 4:1-Sieg beim FC Karbach. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wieder. Doch Trier konnte sich vor allem auf einen Akteur verlassen.

Ein Fuß drauf hier, ein Ellbogeneinsatz dort, ein (unnötiges Foul) an der Außenlinie drüben. Beim Spiel zwischen dem FC Karbach und Eintracht Trier wurde in vielen Szenen Fußball gekämpft. Es ging zur Sache – zunächst ohne große Folgen. Schiedsrichter Florian Stahl hatte die Gelben Karten nicht locker sitzen.

In den Phasen, in denen Fußball gespielt wurde, zeigte der Tabellenführer von der Mosel die bessere Effizienz. Früh ging der SVE in Führung. In der dritten Minute köpfte Amodou Abdullei nach einer Ecke von Dominik Kinscher das 1:0. Schon zuvor hätte das Netz des Karbacher Tors wackeln müssen. Jan Brandscheid schmiss sich in ein Abspiel von FCK-Torwart Florian Bauer, doch er belohnte sich für den großartigen Einsatz nicht mit einem Tor – Bauer machte im Eins-gegen-eins seinen Fehler wieder gut.