Fußball-Regionalliga Südwest : Neuzugang beim SVE – Eintracht Trier holt erfahrenen Stabilisator fürs Mittelfeld

Der Ex-Paulianer Ersin Zehir (rechts, hier in einem Testspiel gegen Werder Bremen) schließt sich bis Saisonende Eintracht Trier an. Foto: picture alliance/dpa/Carmen Jaspersen

Trier Der Zweit- und Drittliga-erfahrene Akteur soll mit Aggressivität und Ballsicherheit für mehr Kompaktheit sorgen.

Die Analyse des bisherigen Saisonverlaufs hat ergeben, dass Eintracht Trier unter anderem auch mehr Stabilität im (defensiven) Mittelfeld benötigt. Einer, der in diesem Punkt Abhilfe schaffen soll, ist Ersin Zehir. Der SVE hat den 25-jährigen Mittelfeldspieler bis Saisonende unter Vertrag genommen.

Zehir bringt einiges an Erfahrung mit. Mit dem VfB Lübeck bestritt das ,Nordlicht‘ in der Saison 2020/21 30 Drittliga-Spiele. Beim FC St. Pauli brachte er es zuvor auf 21 Einsätze in der zweiten Bundesliga. Zuletzt war der in seiner Heimat beim VfB Lübeck fußballerisch ausgebildete Deutsch-Türke ein halbes Jahr lang vereinslos.

SVE-Sportvorstand Ingo Berens verspricht sich einiges von Zehir: „Wir sind super froh, dass der Wechsel geklappt hat. Wir erhoffen uns von ihm noch mehr Stabilität im Zentrum. Er kann auf der ,Sechs‘ oder ,Acht‘ spielen. Er ist ballsicher und aggressiv in seiner Spielweise. Wir haben in den Gesprächen mit ihm eine Gier gespürt. Und er wollte unbedingt zurück nach Deutschland.“

Im Sommer 2021 war Zehir zu Antalyaspor in die Türkei gewechselt, von wo aus er nach einem halben Jahr den Weg zum FC Dordrecht in die Niederlande fand. Laut transfermarkt.de stand er danach wieder in Diensten von Antalyaspor – und dann bis zum 1. September 2022 wenige Tage bei Tuzlaspor.

Zehir soll der Qualität des Trierer Spiels zuträglich sein – und gleichzeitig die personelle Decke im defensiven Mittelfeld erhöhen. In diesem Bereich gibt es zurzeit mehrere angeschlagene Spieler. Maurice Wrusch (Syndesmosebandriss) wird laut Ingo Berens wohl erst ab Februar wieder einsteigen können, Maurice Roth (Knie) ist noch nicht wieder im Vollbesitz seiner Leistungsfähigkeit. Ömer Yavuz hat laut Berens Sprunggelenkprobleme. Und Robin Garnier wird nach seinem geplanten Eingriff in der Hand in mehreren Tagen im Training zurückerwartet.