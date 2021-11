Fußball : Der Favorit wankt nur kurz

Niederöfflingen Wertvollen Boden hat der SV Niederemmel im Titelrennen der Kreisliga A Mosel gut gemacht: Dank des eigenen 4:1-Erfolges bei der SG Laufeld und aufgrund des überraschenden 1:1-Unentschiedens von Spitzenreiter SV Hetzerath bei der SG Landscheid beträgt der Rückstand der Moselaner auf Platz eins nur noch fünf Punkte.

Immerhin agierten die Gäste zumindest in den ersten 45 Minuten überaus souverän. Mit dem 0:2 zur Pause war das Team von Laufelds Coach René Hochmann noch gut bedient. Bereits nach 90 Sekunden setzte sich Martin Veit im Laufduell gegen Christopher Schmitz durch und schloss dann an SG-Torwart Marcel Eis vorbei ins kurze Eck ab. Beide Mannschaften traten ersatzgeschwächt an. Auf Seiten der Hausherren mussten sogar vier etatmäßige Kräfte der zweiten Mannschaft von Beginn an ran, vier weitere Akteure des B-Liga-Teams saßen auf der Bank. Die spielerischen Defizite traten zunächst deutlich zutage. Zwischen den Laufelder Mannschaftsteilen waren die Abstände zu groß. Allzuoft hatten die technisch reiferen Gäste leichtes Spiel – und in Sebastian Schäfer einen Ausnahmekönner in ihren Reihen. Der 29-jährige frühere Oberligaakteur des FSV Salmrohr hatte zunächst noch zweimal Pech, indem er mit einem gefühlvoll getretenen 25-Meter-Freistoß am Innenpfosten scheiterte (10.) und der Ball fünf Minuten später nach seinem 20-Meter-Schuss an die Latte des Laufelder Gehäuses klatschte. Ein besonders sehenswertes Tor wäre Schäfer fast in der 27. Minute gelungen, indem er gekonnt per Seitfallzieher abschloss, in Eis aber seinen Meister fand. Keine Chance hatte der Laufelder Keeper aber nach knapp einer halben Stunde: Dennis Franzen hatte von rechts geflankt, die Laufelder Innenverteidigung war nicht im Bilde – und aus kurzer Distanz vollendete Schäfer cool (29.). „Wir haben in dieser Saison meistens das Problem dass wir zunächst mit zwei Toren in Rückstand liegen. Da sind wir oft nicht richtig auf dem Platz“, musste SG-Trainer Hochmann hinterher feststellen.