Benefizfußball : „Kicken für Kinder“: Fußballer helfen Flutopfern von der Ahr

NOHN Zu einem Benefiztag für den Wiederaufbau der durch die Flut zerstörten Spielplätze und Sportstätten kommt es in der Vulkaneifel. Mit dabei sind am Sonntag auch die Traditionsmannschaften des 1. FC Kaiserslautern und von Schalke 04.

Der Benefiztag findet am Sonntag, 29. August, auf dem Sportplatz in Nohn statt. Auftakt ist um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, begleitet durch den örtlichen Musikverein. Im Anschluss moderiert der ehemalige Stadionsprecher des Mainz 05, Klaus Hafner, die Begegnungen zwischen den U19-Spielern, der Traditionsmannschaften und einer Ü40-Regionalauswahl. In diesem Rahmen geht es vor allem um das Sammeln von Geldspenden. Erlöse aus der Versteigerung von Trikots und Fanartikeln sowie das Eintrittsgeld in Höhe von fünf Euro pro Person, fließen komplett in den Wiederaufbau der Spielplätze und Sportstätten.