Motorsport : Das Zwölf-Stunden-Rennen auf dem Ring ist Geschichte

NÜRBURGRING Motorsport: Nach heftiger Kritik vieler Teilnehmer bei der Premiere im vergangenen Jahr wird das als neuer Saison-Höhepunkt hochgelobte „Mini 24-Stunden-Rennen“ schon wieder eingedampft. Jetzt gibt es zwei Sechs-Stunden-Wettbewerbe an einem Wochenende hintereinander

Im vergangenen Jahr zum ersten Mal als zusätzliche Attraktion auf der anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt eingeführt, ist es jetzt nach nur einem Jahr schon wieder Geschichte. Das Zwölf-Stunden-Rennen, mit einem „Abstecher“ in die Nacht und Wiederaufnahme des Rennens am nächsten Morgen in den gleichen Zeitabständen aller Teilnehmer wie nach sechs Stunden, wird nach nur einem Jahr bereits wieder abgeschafft.

Stattdessen wird es im Rahmen der Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft (NLS) am zweiten September-Wochenende einen sogenannten „Doubleheader“, geben. Zwei völlig voneinander getrennte Sechs-Stunden-Rennen jeweils am Samstag und Sonntag desselben Wochenendes sollen stattdessen der Höhepunkt der NLS-Saison 2023 sein. Das hat die VLN, der Organisator der Serie auf Grandprix-Kurs und Nordschleife, bekanntgegeben. Bereits nach der Premiere in der vergangenen Saison hatte es von zahlreichen Teilnehmern heftige Kritik gegeben (TV berichtete). Der Rennleitung war damals vorgeworfen worden, sie hätte bei strittigen Zwischenfällen nicht hart genug durchgegriffen. Die Thematik, hatte der seinerzeitige Geschäftsführer der VLN Sport GmbH und Co, Ralph Schlüter, argumentiert, sei sehr komplex.

Der neue NLS-Chef Mike Jäger sagte, man sei damit „den Wünschen unserer Kunden nachgekommen“. Der Name „12h Nürburgring“ würde zwar noch beibehalten werden, allerdings würde es am Wochenende vom 8. bis 10. September zwei voneinander getrennt gewertete Sechs-Stunden-Rennen geben. Das Rennen am Samstag würde, was noch nicht offiziell bestätigt ist, aber wohl wieder in die Nacht führen. Damit ist der Organisator einer zentralen Forderung der Teamvereinigung ILN (Interessengemeinschaft Langstreckenrennen Nürburgring) nachgekommen. Diese hatte das Rennen in der erstmals ausgetragenen Form als zu teuer, zu kompliziert und unwirtschaftlich angesehen. Der Re-Start am Sonntagmorgen im sogenannten Biathlon-Verfolgungsstil mit den gleichen Zeitabständen, in denen die Teilnehmer das Rennen am Samstag beendet hatten, fällt damit weg.