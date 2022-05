NÜRBURGRING : „Kampf der Zwerge“ im Schatten der Burg

Das Rennen der Vorkriegsrennwagen auf der Nordschleife war für viele Besucher ein ganz besonderer Augen- und Ohrenschmaus bei der „Nürburgring Classic“. Foto: Jürgen C. Braun

NÜRBURGRING Bei den „Nürburgring Classic“ wurde historischer Motorsport lebendig. 20.000 Zuschauer waren live dabei.

„Retro“ war in am Wochenende bei strahlendem Wetter am Nürburgring: Erstmals nach zwei Jahren coronabedingter Pause hatten die Stars vergangener Jahre und Jahrzehnte das Sagen. Eine Woche vor dem Saison-Höhepunkt, der 50. Auflage des 24-Stunden-Rennens, meldete sich der Historische Motorsport mit der „Nürburgring Classic“ zurück.