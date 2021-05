Motorsport : Alles andere als romantisch

Einsam gegen den Zeiger der Uhr, die Konkurrenz und manchmal auch die Witterung: Das ist das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Die Schönheiten der Natur haben die Fahrer bei all den Strapazen eher nur am Rande im Blick. Foto: Oliver Kleinz

NÜRBURGRING Das 24-Stunden-Rennen ist der Höhepunkt des Renn­jahres auf dem Nürburgring. Beim Kampf um die Krone auf der längsten und anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt gilt es auch für die regionalen Fahrer besondere Herausforderungen zu meistern.

Jetzt ist es amtlich: Die Starterliste für das 24-Stunden-Rennen vom 3. bis 6. Juni auf dem Nürburgring, das 49. seiner Art, wurde am Donnerstag veröffentlicht. 125 Teams nehmen am Samstag, 5. Juni, den Kampf gegen die Strecke, die Konkurrenten und wie so oft auch gegen die Launen der Natur auf. 35 Boliden der Klasse SP-9, unter der sich der spätere Gesamtsieger rekrutieren wird, sind darunter. In vielen Klassen sind auch wiederum Nordschleifen-erfahrene Piloten aus der Region vertreten.

Die Nummer 1 trägt traditionell der Vorjahressieger. Der BMW M6 GT3 von Rowe Racing mit Nicky Catsburg (Belgien), John Edwards (USA), Philipp Eng (Österreich) und Nick Yelloly (Großbritannien) führt das Feld der Kombattanten an. Dahinter die große Armada der GT3-Fahrzeuge aus den Häusern Porsche, Audi, Mercedes-AMG sowie die hausinternen Widersacher in den BMW M6. Wie immer eine große Unbekannte mit vielen Fragezeichen sind die Exoten, der Ferrari 488 GT3, eine Dodge Viper CC, ein Lamborghini Huracan und natürlich der SCG 004C der Scuderia Cameron Glickenhaus.

Unter ihnen sind viele exzellent besetzte Teams, in denen zahlreiche ehemalige 24-Stunden-Sieger und Titelträger prestigeträchtiger Rennserien ebenso antreten wie erfolgshungrige Youngster. Audi, BMW, Mercedes-AMG und Porsche engagieren sich erneut durch die Entsendung von Werksfahrern und der Unterstützung erstklassiger Kundensportteams.

„Wir haben uns seit Wochen und Monaten speziell auf dieses Rennen vorbereitet, haben vieles am Set-Up verändert, Daten gesammelt und sind das letzte NLS-Rennen noch einmal als Testlauf gefahren. Jetzt sind wir bereit. Alles wird auf die Standfestigkeit unseres Autos angekommen. Vom Top-Speed her sind wir dabei“, sagt Thomas Mutsch aus Bitburg, einer der vier Piloten des runderneuerten Boliden.

Es geht beim Höhepunkt des Renn­jahres in der Eifel um nicht weniger als um die Krone auf der längsten, anspruchsvollsten und schönsten Rennstrecke der Welt. Doch nicht nur der Kampf um den Gesamtsieg ist es, der in jedem Jahr aufs Neue fasziniert. In den einzelnen Klassen wird – je nach zahlenmäßiger Besetzung – erbittert hinter dem Volant gefochten. Oft wurden die Fahrer-Quartetts so zusammengestellt, dass es richtige Nacht-Spezialisten gibt, die – bei welchen Konditionen auch immer – im Dunkeln ihre Rennabschnitte absolvieren.

Die vielen Nordschleifen-Experten aus der Region, die zum großen Teil die gesamte Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) absolvieren, hoffen zunächst, nach zweimal rund um die Uhr an zu kommen. Das ist immer das erste Ziel bei dieser mörderischen Herausforderung für Mensch und Maschine. Ein besonderes Duo bilden Vater Christian und Sohn Nico Menzel aus Kelberg. Im spektakulären KTM X-Bow GTX der „alte Herr“ und Nordschleifen-Fuchs Christian. Im Porsche 911 GT3 R der angriffslustige und erfolgshungrige Nico mit seinen 23 Jahren.

Arno Klasen sitzt nicht wie in der NLS im Audi R8 LMS, sondern in einem 911er GT3 Cup-Porsche. Nicki Thiim, Sohn des lange Zeit in Irrel wohnhaften ersten DTM-Champions Kurt Thiim aus Dänemark, ist im Audi R8 LMS einer der potenziellen Kandidaten für den Gesamt­sieg. Taktieren will der zweifache VLN-Gesamtsieger Philipp Leisen: Er geht auf einem BMW G20, einem der neuen 3er in der Klasse VT2, an den Start. „Da haben wir evtl. ein paar Starter mehr und größere Chancen, Punkte für die BMW Sports Trophy ein zu fahren als mit einem M2 CS, der noch an ein paar Kinderkrankheiten leidet.“

Sie alle aber müssen sich nicht nur mit den Konkurrenten auf der Strecke, sondern auch mit allen Unwägbarkeiten, die im Kampf zweimal rund um die Uhr auftreten können und werden, auseinandersetzen. Vor dem Ergebnis steht zunächst einmal das Ankommen. Am Samstag, 5. Juni um 15 Uhr geht es los, wenn die Startaufstellung im Einzelzeitfahren ermittelt wurde.

Ob wie im vergangenen Jahr zumindest auf den Tribünen der Grandprix-Strecke Zuschauer zugelassen sind, steht noch nicht fest. Angesichts sinkender Infektionszahlen schließen das der veranstaltende ADAC Nordrhein und der Gastgeber Nürburgring GmbH aber nicht aus: „Wir arbeiten daran“, heißt es auf entsprechende Nachfrage.