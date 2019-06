Nürburgring : 24-Stunden-Rennen: Bitburger Köppen Teamchef statt Fahrer

Nürburgring Auf den Bitburger Alexander Köppen wartet beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring eine ganz neue Herausforderung.

Die Idee reifte schon länger, ab Februar dieses Jahres wurde sie dann in die Tat umgesetzt. Im Porsche Zentrum Bonn kaufte Köppen einen Porsche 718 GTS Cayman, den er in seiner Firma Köppern Karosserie-Bau mit anderen Experten in nur vier Wochen komplett zerlegte und auf ein rennstreckentaugliches Fahrzeug umfunktionierte – für Einsätze in der Langstreckenmeisterschaft und beim 24-Stunden-Rennen.