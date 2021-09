Nürburgring : Das Nordschleifen-Gefühl ist zurück

Nürburgring Fans bevölkern bei der Langstreckenmeisterschaft nicht nur die Boxengasse. Beim achten Saisonlauf gewinnt mit Aston Martin erstmals ein britischer Hersteller.

Den achten Lauf zur NLS-Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring als historisch zu bezeichnen, wäre nicht zu hoch gegriffen. Ihm zudem das Attribut „bemerkenswert“ anzuheften, ebenfalls nicht. Zum ersten Mal nämlich in der jahrzehntelangen Geschichte der Endurance-Serie in der Eifel hat ein Fahrzeug eines britischen Herstellers (Aston Martin) die Ziellinie als Sieger überquert. Und erstmals seit fast zwei Jahren gab es entlang der Strecke und bei der Startaufstellung mit Menschentrauben wieder einmal Nordschleifenfeeling.

Die Entscheidung über den Gesamtsieg wurde indes auf den letzten Lauf am 9. Oktober vertagt. Das komplizierte NLS-Regelwerk, das die Fahrer der leistungsschwächeren Fahrzeuge bevorteilt, macht es möglich, dass vor dem Abschlussrennen in knapp zwei Wochen noch drei Teams die Möglichkeit haben, die Saison als Titelträger zu beenden. Darunter ist auch der Titelverteidiger, Phillip Leisen aus Irrel (Eifelkreis Bitburg-Prüm).

Drei Jahre nach seinem offiziellen Renndebüt ist Aston Martin auf den Ring zurückgekehrt. Am Ende hatte der in der Eifel aufgewachsene Fia-GT-Weltmeister Nicki Thiim aus Dänemark, dessen Vater Kurt 1986 in einem Rover Vitesse der erste DTM-Champion war, den Vantage GT3 als erstes Fahrzeug ins Ziel gebracht. Gemeinsam mit dem Belgier Maxime Martin, der im Vorjahr die 24 Stunden von Le Mans gewonnen hatte, sorgte er für einen Triumph, mit dem der Sieger selbst am allerwenigsten gerechnet hätte.