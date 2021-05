Motorsport : Der Lokalmatador legt ein Kunststück hin

Philipp Leisen aus Irrel rollte im BMW 325i das gesamte Feld in der Klasse V4 von hinten auf und feierte einen umjubelten Sieg. Foto: Jürgen C. Braun

NÜRBURGRING Motorsport: Beim Porsche-Vierfach-Sieg nutzen viele heimische Teams die Nürburgring-Langstrecken-Serie als Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen – und wissen dabei zu überzeugen.

Ein Porsche-Quartett auf den ersten vier Plätzen, eine spektakuläre Aufholjagd und viele zufriedenstellende Daten für den Höhepunkt auf dem Nürburgring im Juni: Der zweite Lauf der NLS (Nürburgring-Langstreckenserie) war aus Sicht der heimischen Piloten äußerst aufschlussreich und zog viele Erkenntnisse nach sich.

Nach vier Stunden feierte der Luxemburger Mathieu Jaminet gemeinsam mit dem Neuseeländer Earl Bamber im Porsche 911 GT3 R vom Team Frikadelli Racing einen ungefährdeten Gesamterfolg beim 62. Eibach ADAC-ACAS-Cup vor coronabedingt immer noch leeren Rängen rund um die Nordschleife.

Für die einheimischen Piloten war es ein besonderes Rennen im Hinblick auf den Langstrecken-Klassiker Anfang Juni. Erschwerend kam hinzu, dass das Qualifying am frühen Morgen zweimal unterbrochen und dann zeitlich verkürzt werden musste.

Zwei BMW M6 GT3 auf den Plätzen fünf und sechs sowie drei Audi R8 LMS mit dem heimischen Team von Land Motorsport und Phoenix Racing direkt am Nürburgring komplettierten vor dem ersten Mercedes- AMG GT3 die Top Ten. Unter den 154 gestarteten Fahrzeugen, die um 12 Uhr das vierstündige Rennen aufnahmen, waren auch wieder etliche Teams aus der Region, die in ihren Klassen um Punkte für das NLS-Gesamtklassement fuhren.

Ein wahres Kunststück brachte der Titelverteidiger der NLS, Lokalmatador Philipp Leisen aus Irrel in der Südeifel, gemeinsam mit seinen Teamkollegen Christopher Rink und Danny Brink fertig. Nach einem Regelverstoß im Qualifying musste Leisen das Rennen vom Ende des Feldes in der Klasse V4 aufnehmen. Das Trio schaffte es jedoch, sich durch das gesamte Feld der BMW 325i in ihrer Klasse zu pflügen und fuhr am Ende als einziges Team mit einem Schnitt von über 140 km/h (140,025) einen souveränen Sieg nach Hause.

„Schade, dass in unserer Klasse nur sechs Teams ins Ziel kamen. Das gibt natürlich nicht sehr viele Punkte in der NLS-Wertung für die Titelverteidigung“, zeigte sich Leisen danach nicht gerade euphorisch.

Hochzufrieden war dagegen Lokalmatador Thomas Mutsch, der gemeinsam mit Felipe Fernandez-Laser (Leipzig) und dem Franzosen Franck Mailleux zum ersten Mal den neuen Glickenhaus-Renner in dieser Saison an den Start brachte. Rang 21 im Gesamtklassement war weniger wichtig, als die Daten, die die Scuderia Glickenhaus mit nach Hause brachte.

Mutsch sagte unserer Zeitung: „Der SCG 004 lief absolut problemlos. Alle Änderungen, die wir seit vergangenem Jahr in Richtung Abtrieb und bessere Gewichtsverteilung vorgenommen haben, gehen in die angestrebte Richtung. Wir haben mit Mittwoch noch einen Testtag, dann das Quali-Race, in dem es gilt, die richtige Abstimmung zu finden. Alles mit dem Ziel, beim 24h-Rennen Anfang Juni aufs Treppchen zu fahren.“

Das Eifeler Audi-Duo Arno Klasen (Karlshausen) und Rudi Adams (Nohn) beendete das Rennen im R8 LMS der Klasse SP9 AM auf Rang drei. Manuel Lauck (Saarburg), der im Hyundai Elantra N ins Lenkrad greift, feierte gemeinsam mit Marc Basseng (Rosenbach) den Sieg in der Klasse TCR Pro.

Youngster Nico Menzel (23) aus Kelberg bewies in einigen spektakulären Überholmanövern wieder sein großes Talent. Am Ende stellte der Sohn von Nordschleifen-Experte Christian Menzel den Porsche 911 GT3 R in der Klasse Pro AM auf Rang drei gemeinsam mit Philipp Neuffer, Stefan Aust und dem Schweizer Alex Müller in der Box ab.