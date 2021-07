Motorsport : Der „Trucker“ ist zurück – aber ohne Camp und Korso

A uch diese 1200 PS schweren Race Trucks werden am Wochenende wieder auf dem Nürburgring zu Gast se in. Foto: Frey-Pressebild/Thomas Frey

NÜRBURGRING Das Europameisterschaftsrennen beim 35. Grand-Prix auf dem Nürburgring kann man live vor Ort und auf digitalen Kanälen erleben.

Seit dreieinhalb Jahrzehnten bekannt unter dem Kürzel „Trucker“, ist der Truck-Grand Prix des ADAC auf dem Nürburgring im wahrsten Sinne des Wortes ein Schwergewicht im jährlichen Veranstaltungskalender in der Eifel. Wie so viele andere Veranstaltungen im öffentlichen Raum, ist das „Festival der dicken Brummer“ aber auch von der Corona-Pandemie betroffen. Nachdem Rennen und die von Tausenden besuchten Konzerte mit Country-Music im vergangenen Jahr dem Virustreiben zum Opfer gefallen waren, gibt es am Wochenende zur 35. Wiederkehr eine sogenannte Hybrid-Veranstaltung.

Das ist eine Art „Trucker Light“. Will heißen: Viele der bekannten jährlichen Angebote wie das Konzert in der Müllenbachschleife, das Trucker-Camp oder der riesige Korso – ein lauter und bunter Lindwurm an liebevoll herausgeputzten und geschmückten Schwerlastfahrzeugen aller Art und aus aller Herren Länder – fallen entweder unter den Tisch oder werden durch digitale Angebote ersetzt. Nichts davon gibt es in diesem Jahr. Camp und Korso wurden auf 2022, so hoffen zumindest Veranstalter und Ausrichter, verschoben.