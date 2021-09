Motorsport : Die gefeierte Rückkehr der Königskinder

Nürburgring 1000 Kilometer Foto: Jürgen C. Braun

NÜRBURGRING Beim 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring gibt es zum ersten Mal seit fast zwei Jahren wieder das berühmte „Nordschleifen-Feeling“.

Auf diese Stimmung, dieses Ambiente und dieses Gefühl hatten die Motorsportfreunde seit fast zwei Jahren warten müssen: Die bunte, lärmende und historisch wertvolle Zeitreise in die Geschichte der Grand-Touring- und Tourenwagen seit den 1950er Jahren stand auch für die „Wiederauferstehung“ eines lange vermissten Nürburgring- und Nordschleifen-Feelings. Das hatte man zuletzt im Jahr 2019 erlebt: Besucher, die durch das Fahrerlager flanierten, voll besetzte Parkplätze unten in Breidscheid, am Brünnchen oder wo auch immer. Menschen, die bei angenehmem Spätsommerwetter die Rückkehr eines der „Königskinder der Nordschleife“ genossen: Das Revival des 1000-km-Rennens, das über Jahrzehnte hinweg den Mythos der Rennstrecke mitbegründete.

Wer einen Blick in die Starterliste des motorsportlichen Memory-Meetings warf, dem kribbelte es mit der selbstverständlichen Empathie für die Geschichte der Hauptdarsteller dieses Wochenendes unter der Haut: Alfa Romeo 1750 GT, BMW 2002 ti, Mercedes Benz 500 SEC, Opel Kadett GSI, Renault R 11 Turbo, Peugeot 205 GTI. Um nur einige der knapp 100 angetretenen Youngtimer, Oldies und Veteranen namentlich aufzuführen. Und natürlich jede Menge Preziosen aus der Zuffenhausener Werkstatt der Träume: Elfer in allen Ausführungen, 356er, 944 Turbo, kreischende 914er mit längs eingebautem Mittelmotor. Das Porsche-Herz schlug und hüpfte im Takt des luftgekühlten Boxermotors an diesem Samstag. Nach genau sechs Stunden, 44 Minuten und neun Sekunden, kurz bevor sich die Sonne hinter den malerischen Höhen der Vulkaneifel zur Nachtruhe begab, fiel die schwarz-weiß-karierte Zielflagge für die Sieger. Nach ständigen Führungswechseln eines spannenden Rennens mit Überholmanövern bester alter Schule wurde der Porsche 934/5 ‚ (#42) mit dem Fahrerquartett Kersten Jodexnis, Robin Charzanowski, Edgar Althoff und Andy Gülden als Sieger abgewunken.

Nach 41 Runden, in denen sie permanent in den Top drei unterwegs waren, lag die Besetzung am Ende vor dem schnellen 964er Cup-Porsche mit den Schweizern Ivan Reggiani und Jvan Jacoma am Steuer. „Wahnsinn – ein großartiges Gefühl, das 1000-Kilometer-Rennen hier auf dem Nürburgring gewinnen zu können“, kommentierte ein glücklicher „Eddy“ Althoff im Ziel. „Wir hatten schon früh im Rennen Probleme mit dem Getriebe und konnten in der Folge den zweiten Gang nicht mehr nutzen, was uns etwas Zeit gekostet hat.“ Pech hatten die Polesetter Marc und Dennis Busch, die etwa eine Stunde vor Rennende in Führung liegend ihren Porsche 911 Carrera RSR mit einem Motorschaden abstellen mussten.

Das Potenzial der GT- und Tourenwagen wurde beim Kampf um Platz drei deutlich. Rang vier des BMW 635 CSI hinter dem Porsche 964 Cup mit Jürgen Rudolph, Michael Knebel und Heiko Hammel war auch mit ein Verdienst des alten Haudegens und Rennstallbesitzers Olaf Manthey. Unterwegs im auffallenden Retro-Helm zeigte der „Chef“, dass er immer noch ein Könner auf schnellen Tourenwagen auf der Nordschleife ist. Gemeinsam mit den beiden saarländischen Unternehmern Jürgen und Peter Schumann sowie dem Eifeler Lokalmatador Joachim Kiesch firmierte das Quartett als beste Nicht-Porsche-Vertretung.