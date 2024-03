Nürburgring Nordschleife fit für die neue Saison – was dort über den Winter passiert ist

Ein bisschen ist es wie bei „Diner for one“: Die gleiche Prozedur wie in jedem Jahr. Immer dann, wenn der Winter und damit die ebenso ruhige und motorensound-freie Zeit von der Nordschleife Besitz ergreift, rollen statt der flachen röhrenden Renner die in der Regel nicht minder PS-starken, dafür aber umso mächtigeren und voluminöseren Bagger, Lastwagen und ähnliche Tiefbaufahrzeuge auf den adrenalingetränkten 20,832 Kilometern Asphalt des Nürburgrings in der Eifel an.