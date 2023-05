Motorsport Ein „24er“ wie gemalt für die regionalen Piloten

Das 24-Stunden-Rennen begann vor mehr als einem halben Jahrhundert einmal als Zuverlässigkeits- und Ausdauerprüfung für Motorport-begeisterte Autofahrer rund um die Rennstrecke. Das sollte es zumindest in groben Zügen immer noch sein und deshalb gingen am Samstag auch viele „Herzblut-Piloten“ aus der Region an den Start, sowohl bei den 24h- Classic am Samstagmorgen wie auch beim Eifel-Marathon zweimal rund um die Uhr.