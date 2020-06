Motorsport : Nürburgring: Ende Juni schaltet Startampel auf Grün

Nürburgring Jetzt ist es amtlich: Der Saisonauftakt am Nürburgring findet am 27. Juni mit dem ersten Lauf zur neuen, von der VLN organisierten, Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) statt.

Frei nach dem Western-Klassiker „12 Uhr mittags“ (im Original „High Noon“) schaltet zur gleichen Uhrzeit am Samstag in zwei Wochen mit dreimonatiger corona-bedingter Verspätung die Startampel auf Grün. Die „Adenauer Rundstrecken-Trophy“ über vier Stunden wird unter Bedingungen stattfinden, wie es sie bisher noch nie gab : Es gibt eine „Künstliche Boxengasse“ im neuen Fahrerlager, personelle Mini-Teams mit vorherigem Gesundheitscheck, keine Fans am Grandprix-Kurs und an der Nordschleife sowie keine Siegerehrung. Überhaupt: null „Brimborium“.